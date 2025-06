Usa Bannon attacca Musk | L' amministrazione americana deve togliergli il controllo di SpaceX

In un clima di tensione crescente, Steve Bannon punta il dito contro Elon Musk, chiedendo alla Casa Bianca di revocargli il controllo di SpaceX. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex stratega di Trump critica aspramente il patron di X e Tesla, definendolo un «narcisista» e sollevando sospetti su possibili legami con la Cina e altre questioni di sicurezza. Ma quali sono le reali motivazioni dietro questa richiesta?

L’amministrazione americana deve togliere a Elon Musk il controllo di SpaceX. A chiederlo è Steve Bannon che, intervistato da Corriere della Sera, spara a zero sul «narcisista» patron di X, Tesla e Starlink, che non ha mai amato. Innanzitutto, ha detto, bisogna «sospendere il suo nulla osta di sicurezza, in attesa di indagini per le droghe e il coinvolgimento con la Cina. Ed è un immigrato illegale?. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Usa, Bannon attacca Musk: "L'amministrazione americana deve togliergli il controllo di SpaceX"

