Urne aperte per i referendum da domani ma si parla ancora solo di quorum

Domani si apriranno le urne per i referendum, un momento cruciale che spesso si riduce a discutere del quorum piuttosto che dei contenuti. Le ultime settimane hanno mostrato come il dibattito sia stato più infiammato sulle tensioni politiche e strategiche, lasciando in secondo piano le vere questioni che dovrebbero interessare i cittadini. Ma ora, più che mai, è il momento di focalizzarsi sul cuore della democrazia: il voto e i temi fondamentali che lo accompagnano.

Ci siamo, domani si apriranno le urne per i referendum, ma c’è da scommettere che le forti polemiche che hanno accompagnato le ultime settimane terranno banco ancora per giorni. A ben vedere, l’intera campagna referendaria è stata infatti contraddistinta più dallo scontro sul posizionamento dei partiti che da un confronto sul contenuto dei quesiti, il . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Urne aperte per i referendum da domani, ma si parla ancora solo di quorum

In questa notizia si parla di: Urne Referendum Aperte Parla

Referendum, lo slalom dei partiti alle urne: indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico.

Referendum abrogativi, urne aperte l’8 e 9 giugno https://rimininews24.it/notizie/cronaca/2025/06/03/referendum-abrogativi-urne-aperte-l8-e-9-giugno/… via @Rimininews24.it Partecipa alla discussione

?L'8 e il 9 giugno le cittadine e i cittadini saranno chiamati al voto su cinque #Referendumabrogativi. Le urne sono aperte domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Tutte le info, comprese aperture straordinarie delle sedi anagrafichehttp://tin Partecipa alla discussione

Referendum, le posizioni della maggioranza e delle opposizioni: cosa voteranno i partiti - In piazza, ma anche nelle urne con l'obiettivo di centrare il quorum. La sfida referendaria dell'8 e 9 giugno si gioca tra appelli al voto e all'astensione dei partiti, con differenti sensibilità sui ... Come scrive tg.la7.it

Referendum 8 e 9 giugno, cosa cambia se vince il sì - Italiani alle urne, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per cinque referendum abrogativi. Gli aventi diritti al voto potranno decidere se abolire o meno parti di provvedimenti che riguardano la riforma del ... tg24.sky.it scrive

Referendum: urne aperte l'8 e 9 giugno, ecco i cinque quesiti - Urne aperte l'8 e il 9 giugno per cinque referendum abrogativi: quattro riguardano il lavoro e uno la cittadinanza. I cittadini ... Segnala agenzianova.com