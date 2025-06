URC 2025 | Leinster e Bulls vincono le semifinali

L'United Rugby Championship 2025 entra nel vivo con le emozionanti semifinali di oggi: Leinster e Bulls si sono imposti sui rispettivi avversari, regalando spettacolo e passione. Dall'Aviva Stadium di Dublino al Loftus Versfeld di Pretoria, il rugby internazionale ha entusiasmato gli appassionati di tutto il mondo. Avvio scoppiettante tra Leinster e...

Si sono disputate oggi le due semifinali dell’United Rugby Championship e in campo è stata sfida tra Irlanda e Scozia e derby sudafricano. Si è partiti dall’Aviva Stadium di Dublino, dove il Leinster (che ha chiuso al primo posto la stagione regolare) ha ospitato i Glasgow Warriors, mentre nel tardo pomeriggio al Loftus Versfeld di Pretoria è stata la volta dei Bulls contro gli Sharks. Ecco come è andata. Avvio scoppiettante tra Leinster e Glasgow Warriors con un botta e risposta nei primi 5 minuti e due mete già a referto con Sheenan e Horne. Al 27’ può allungare il Leinster con la meta di Osborne per il 15-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - URC 2025: Leinster e Bulls vincono le semifinali

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Leinster Bulls Semifinali Vincono

URC 2025: Leinster e Bulls vincono le semifinali - Si sono disputate oggi le due semifinali dell’United Rugby Championship e in campo è stata sfida tra Irlanda e Scozia e derby sudafricano. Si è partiti ... Secondo oasport.it

Rugby, Bulls-Leinster 25-20: highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it

Leinster lose to Bulls: RTÉ Rugby panel analysis