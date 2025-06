Uomo trovato morto in casa a Bresso vicino Milano l' omicidio dopo una violenta lite con i coinquilini

Una tranquilla giornata di routine si è trasformata in tragedia a Bresso, vicino Milano, dove un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che la morte sarebbe avvenuta in seguito a una violenta lite con i coinquilini. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla dinamica di una vicenda drammatica e ancora tutta da chiarire.

Un uomo è stato trovato morto in casa a Bresso, i carabinieri intervenuti per una violenta lite tra coinquilini.

