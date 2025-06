Uomini e Donne Barbara De Santi rompe il silenzio | Pregate per mia sorella

Uomini e Donne si scuote nel vedere una delle sue protagoniste più amate, Barbara De Santi, tornare a parlare dopo un silenzio inquietante. Con il cuore pesante, Barbara chiede preghiere per sua sorella Simona, coinvolta in un grave incidente stradale. La sua voce, infusa di emozione e speranza, ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante. Uomini e Donne, ora più che mai, uniamo le nostre preghiere e il nostro affetto.

Barbara De Santi, uno dei volti storici del trono over di Uomini e Donne, è tornata a farsi sentire sui social dopo un periodo di silenzio che aveva insospettito i fan. La sua assenza da Instagram, dove è solita pubblicare pensieri e momenti quotidiani, aveva generato numerose domande. Ora arriva la dolorosa verità: la sorella Simona è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e sta combattendo tra la vita e la morte. Uomini e Donne, Barbara De Santi: il silenzio social e la preoccupazione dei fan. Chi segue Barbara De Santi si era accorto da tempo della sua improvvisa scomparsa dai social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Uomini Donne Barbara Santi

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Uomini e Donne, gravissimo incidente per la sorella di Barbara: “Pregate per lei, è una cosa molto seria” • La dama Barbara De Santi ha raccontato l'incidente in cui è rimasta coinvolta sua sorella, che ora deve sottoporsi ad un intervento. Partecipa alla discussione

Uomini e Donne, Barbara De Santi sparisce dai social: grave incidente a un suo familiare, ecco cosa è successo Partecipa alla discussione

Barbara De Santi, l'ex dama di "Uomini e Donne" scompare dai social: motivo molto serio - L'ex dama di "Uomini e Donne", Barbara De Santi è sparita per diversi giorni dai social: è lei stessa a raccontare cosa è successo ... Lo riporta notizie.it

Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne: “Mia sorella coinvolta in grave incidente, ne va della sua vita” - In un video, Barbara De Santi ha spiegato perché è stata meno presente sui social nell'ultimo periodo: "Mia sorella Simona è stata coinvolta in ... fanpage.it scrive

Uomini e Donne, Barbara De Santi sparisce dai social: grave incidente a un suo familiare, ecco cosa è successo - Barbara De Santi torna sui social per condividere preoccupazioni sulla sorella Simona dopo un grave incidente. Riporta mondotv24.it

Rischia di morire. Uomini e Donne, dramma per la dama Barbara De Santi: poco fa la notizia...