Unknown – Senza identità | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, su Rete 4, vi aspetta un thriller avvincente che tiene col fiato sospeso: "Unknown – Senza identità". Diretto da Jaume Collet-Serra e tratto dal romanzo di Didier Van Cauwelaert, il film ci coinvolge in una spirale di mistero e suspense, dove nulla è come sembra. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa pellicola imperdibile, dalla trama al cast, e prepariamoci a un viaggio tra inganni e rivelazioni che vi terrà incollati allo schermo.

Unknown – Senza identità: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unknown – Senza identità, film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, basato sul romanzo Fuori di me dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il Dr. Martin Harris, si trova a Berlino per un congresso sulle biotecnologie insieme a sua moglie Liz. Arrivati in albergo, si accorge di aver dimenticato la sua valigetta con i documenti in aeroporto e prende di corsa un taxi per tornare a recuperarla.