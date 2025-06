Unknown – Senza identità | la spiegazione del finale del film

Se pensavi di aver capito tutto, ripensaci. "Unknown – Senza identità" ti catapulta in un vortice di suspense e colpi di scena, dove nulla è come sembra. Il finale, ricco di tensione e sorprendenti rivelazioni, svela la vera natura dei personaggi e mette in discussione la realtà stessa. Preparati a rivivere ogni emozione e a mettere in discussione le tue supposizioni fino all’ultima scena. E alla fine, tutto avrà un senso... o forse no.

E se fossi un assassino altamente addestrato che ha sviluppato un’amnesia e, man mano che inizi a recuperare i tuoi ricordi, diventassi moralmente contrario alla tua vita precedente? Questo è il succo della trama del thriller d’azione del 2011 con Liam Neeson, Unknown – Senza identità. Nel film l’attore interpreta Martin Harris, un bioscienziato sposato con un’altra bioscienziata, Liz ( January Jones ) — o almeno così crede. Mentre partecipa a una conferenza a Berlino, Harris rimane coinvolto in un terribile incidente stradale e subisce una ferita alla testa che gli fa perdere quasi completamente la memoria della sua vita passata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Unknown – Senza identità: tutto quello che c’è da sapere sul film - Stasera, su Rete 4, vi aspetta un thriller avvincente che tiene col fiato sospeso: "Unknown – Senza identità".

