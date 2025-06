Università Medicina termale a Viterbo | la ministra Bernini lancia l' idea

In un momento di grande sfida per Viterbo, con l’incendio che ha colpito la facoltà di Agraria, la ministra Bernini arriva in città annunciando una visione ambiziosa: rilanciare l’università attraverso una nuova università di medicina termale. Questa proposta, già al centro del dibattito, potrebbe rappresentare un’opportunità unica per il territorio di rinascere e innovarsi nel settore della salute e del benessere. La strada verso un futuro promettente è appena iniziata.

A poche ore dall'incendio che ha colpito la sede della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, al polo del Riello, a Viterbo si comincia già a parlare di rilancio. Nella giornata successiva al rogo, la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini è giunta in città per un.

In questa notizia si parla di: Università Viterbo Ministra Bernini

