Università degli Studi di Perugia | ufficiale accordo Marianelli Gammaitoni

Un’Università degli Studi di Perugia che si avvicina a un nuovo capitolo, segnato dall’accordo tra il candidato Rettore Marianelli e Luca Gammaitoni. Poco dopo le 22 di sabato, una nota congiunta ufficializza la convergenza, con quasi 800 preferenze complessive. Un segnale chiaro di unità e collaborazione per il futuro dell’ateneo. Ecco la dichiarazione integrale, simbolo di un cammino condiviso verso un’Università più forte e coesa...

Poco dopo le 22 di sabato sera il candidato Rettore per l’Università Massimiliano Marianelli ha diffuso una nota congiunta insieme a Luca Gammaitoni. C’è accordo. Virtualmente la partita è chiusa con largo anticipo. La somma delle preferenze tra Marianelli e Gammaitoni sfiora i 700 e, i ben informati, parlano apertamente di convergenza di almeno un altro candidato. Quindi quasi 800 voti. Ecco la dichiarazione congiunta integrale. Un’Università pubblica non si costruisce per linee parallele, ma attraverso incontri, dialoghi e sintesi che generano visioni condivise e orizzonti comuni. In questo spirito, abbiamo avviato un confronto aperto e leale che ci ha condotti a una significativa convergenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it