Universal Solaro | Calcio sostenibile con Luca Volpi e Simone Broccanello

Universal Solaro conferma il suo impegno nel calcio sostenibile, un progetto portato avanti con passione e determinazione da Luca Volpi e Simone Broccanello. La filosofia rimane invariata: il rispetto per l’ambiente e la crescita dei giovani sono al centro di tutto. Con una stabilità che dura da nove stagioni, Luca Volpi continua a guidare con dedizione prima squadra, juniores e settore giovanile. Un impegno che dimostra come, nel nostro calcio, i valori autentici non cambiano mai.

Le persone non cambiano, il progetto è sempre lo stesso. "Continueremo a fare il nostro calcio sostenibile ". Calcio sostenibile, il copyright, almeno a queste latitudini, è di Luca Volpi che per la nona stagione consecutiva si assume in toto la responsabilità a livello tecnico all’ Universal Solaro. Sarà ancora lui l’uomo di riferimento sia per quanto riguarda la prima squadra e la juniores che per il floridissimo settore giovanile giallorosso. Ricoprirà il ruolo di direttore sportivo per entrambe le sezioni. Calcio sostenibile è anche questo: costruire un buon organico (magari infarcito di prodotti locali) a prezzi contenuti ma che lotti al vertice della categoria e continuare a investire sul vivaio che è la mission anche del nuovo presidente Mauro Lattuada dopo la lunga gestione di Maurizio Cattafi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Universal Solaro: Calcio sostenibile con Luca Volpi e Simone Broccanello

In questa notizia si parla di: Calcio Sostenibile Universal Solaro

