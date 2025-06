Unipi vende a San Piero e Coltano All’asta cascinali e terreni agricoli

Unipi mette all’asta cinque grandi cascinali e terreni agricoli tra San Piero e Coltano, offrendo un’opportunità unica per investitori e appassionati di immobili storici. La strategia di vendita, tramite offerte segrete, mira a valorizzare questi patrimoni spesso trascurati e gravosi da gestire. Con scadenze tra giugno e luglio, questa iniziativa apre nuove prospettive di riqualificazione e utilizzo, trasformando il patrimonio universitario in risorse preziose per il territorio.

Pisa, 7 giugno 2025 – Di necessità, virtù. L’ateneo pisano ha elaborato un massiccio piano di vendita di immobili attraverso aste pubbliche con la formula di offerte segrete. Sono ben cinque gli imponenti cascinali ed annessi di terreni agricoli che vanno in vendita con scadenze tra il 10 giugno ed i primi di luglio. “Si tratta di immobili non in uso e la cui custodia e manutenzione risulta gravosa per l’ateneo stesso”: dice Francesco Leccese prorettore con delega all’edilizia e patrimonio immobiliare. Gli immobili sono collocati a San Piero a Grado (tre unità) poi una a Coltano ed infine sulla calcesana in zona Colignola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unipi vende a San Piero e Coltano. All’asta cascinali e terreni agricoli

