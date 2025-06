UniFortunato presentazione del Piano Strategico 2025 2027

Lunedì 9 giugno alle ore 16.00, l’Aula Magna dell’UniFortunato di Benevento ospiterà la presentazione del Piano Strategico 2025/2027, un momento fondamentale per riflettere sul futuro dell’università e della comunità. L’incontro “Università è/e Territorio” mira a instaurare un dialogo aperto con istituzioni, stakeholder, associazioni, scuole e imprese, condividendo obiettivi e linee guida che plasmeranno la crescita e l’innovazione del nostro territorio. Un evento da non perdere per costruire insieme il domani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 9 giugno alle ore 16.00 l' Aula Magna dell' UniFortunato di Benevento ospiterà la presentazione del PIANO STRATEGICO 20252027 dell' UniFortunato. L'incontro " Università èe Territorio" ha l'obiettivo di dialogare con le Istituzioni, gli stakholders, le associazioni, le scuole, il mondo produttivo e tutte le altre parti interessate ai principali obiettivi e linee guida che vedranno protagonista l'attività dell' Ateneo telematico nel prossimo triennio. I lavori saranno introdotti dal Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Acocella. Modererà il giornalista dott.

