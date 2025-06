Unicef in festa giochi e solidarietà Tre eventi per divertirsi e riflettere

Unicef in Festa, giochi e solidarietà: un'occasione unica per divertirsi e riflettere insieme. I prossimi mesi saranno ricchi di eventi coinvolgenti e significativi, grazie alla collaborazione con la Bcc Lodi, che da sempre sostiene questa importante causa. Una scelta simbolica e strategica, volta a rafforzare il legame tra comunità e solidarietà, garantendo un impatto positivo e duraturo nel territorio lodigiano. Unisciti a noi e scopri come puoi fare la differenza!

Hanno scelto la Sede della Bcc Lodi i membri del comitato provinciale Unicef come sede per la presentazione del calendario di eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione che nei prossimi mesi si susseguiranno su tutto il territorio lodigiano. Una scelta non casuale, dettata dalla stretta partnership che caratterizza ormai da tempo il rapporto tra i due enti, che anche quest’anno permetterà la realizzazione di numerosi banchetti e iniziative dedicate a tutte le fasce di età, ma con un occhio di riguardo particolare ai più piccoli. E proprio i bambini sono i protagonisti dei due eventi che tra oggi e domani coinvolgeranno la cittadinanza all’insegna del gioco e della sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: Unicef Eventi Festa Giochi

Unicef in festa, giochi e solidarietà. Tre eventi per divertirsi e riflettere - Per l’occasione, Piazza della Vittoria a Lodi si vestirà a zona ludica, ospitando dalle 9.30 alle 13 oltre 60 giochi di una ... le ferie estive, gli eventi a firma Unicef riprenderanno il 28 settembre ... Come scrive ilgiorno.it

Parco Unicef, festa per la riapertura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

UNICEF - Più di 150 eventi in Italia per celebrare il diritto al Gioco - Fino all’8 giugno, l’UNICEF Italia sarà presente in oltre 60 province in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e ricordare l’importanza dei diritti dei bambini. Tanti volontari ... Riporta napolimagazine.com

Giornata dei Nonni | Festa all'Acquasola con Unicef