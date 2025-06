Ungheria | sessione speciale sulla scienza spaziale con astronauti cinesi a Budapest

Un evento straordinario ha preso vita a Budapest: una sessione speciale di domande e risposte sulla scienza spaziale con astronauti cinesi a bordo della stazione Tiangong. Oltre 300 studenti, scienziati e funzionari si sono riuniti presso l’Accademia ungherese delle scienze, lasciando il pubblico incantato dalle finestre aperte sull’universo. Un’occasione unica per avvicinarsi ai misteri dello spazio e scoprire le frontiere della tecnologia cinese. La curiosità dell’umanità continua a spingersi oltre i confini conosciuti.

Persone partecipano a una sessione speciale di domande e risposte sulla scienza spaziale con astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Tiangong a Budapest, in Ungheria, il 6 giugno 2025. Oltre 300 studenti, scienziati e funzionari governativi si sono riuniti ieri presso l'Accademia ungherese delle scienze per una sessione speciale di domande e risposte sulla scienza spaziale con astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Tiangong.

