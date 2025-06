Undicenne ferita all’addome con un’arma ad aria compressa e pallini di metallo

Un grave episodio scuote la tranquillità di una piccola comunità: un'undicenne viene ferita all’addome da un’arma ad aria compressa, con pallini di metallo. La ragazzina è ora sotto cure intensive mentre le forze dell’ordine analizzano i filmati di videosorveglianza per risalire all’autore di questa inquietante aggressione. Un caso che solleva ancora una volta domande sulla sicurezza dei minori e la protezione delle nostre strade.

Colpita con una carabina ad aria compressa da un pallino di metallo. Ragazzina di 11 anni in ospedale, indagini con i filmati di videosorveglianza per individuare il colpevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Aria Compressa Metallo Undicenne

“Una bombola d’aria compressa nelle scarpe del sindacalista” - Una bombola d’aria compressa trovata nelle scarpe di un sindacalista a Pontedera solleva gravi preoccupazioni.

Undicenne ferita all’addome con un’arma ad aria compressa e pallini di metallo - Colpita con una carabina ad aria compressa da un pallino di metallo. Ragazzina di 11 anni in ospedale, indagini con i filmati di videosorveglianza per individuare il colpevole. Come scrive fanpage.it

La migliore pistola ad aria compressa 2022 - Costituita da una struttura in metallo e con una potenza di fuoco di 0.7 Joule, la pistola ad aria compressa garantisce un’ottima presa e un perfetto bilanciamento del peso. È dotata di un sistema di ... Si legge su telefonino.net

Aria compressa - Come vengono classificati i compressori per la produzione di aria compressa? I compressori sono classificati in due gruppi: compressori volumetrici, che comprimono l'aria riducendo forzatamente il ... Si legge su skuola.net