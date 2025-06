Un' apericena di raccolta fondi per garantire un futuro al piccolo Babacar

Unitevi a noi per un apericena di raccolta fondi dedicato al piccolo Babacar, un gesto di speranza e solidarietà che attraversa limiti e confini. In questa serata speciale, Firenze si trasforma in un cuore pulsante di generosità, mettendo insieme comunità e sensibilità per assicurare un futuro luminoso a un bambino che merita ogni possibilità di guarigione. Perché insieme, possiamo fare la differenza.

PisaFirenze, 7 giugno 2025 - Una città che si stringe attorno a un bambino per garantirgli il futuro. È un lieto fine per l'avventura toscana del piccolo Babacar, il bambino senegalese di due anni venuto in Italia per curare una malattia agli occhi che nel suo Paese, il Senegal, non è trattabile. Dopo aver garantito al piccolo ospitalità, oggi Firenze diventa il centro di una catena di solidarietà che attraversa confini, cuori e generosità. Un'apericena di raccolta fondi che si terrà in via di Spinello Aretino a Grassina dalle 19.30 e che sarà allietata dal dj set di Muskino. E tutto nasce dall'impegno di Ibrahima Dieng, presidente dell’Unità migranti di Pisa e vicepresidente della comunità senegalese pisana, che Babacar è arrivato in Toscana per ricevere cure specialistiche all’ospedale pediatrico Meyer. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un'apericena di raccolta fondi per garantire un futuro al piccolo Babacar

In questa notizia si parla di: Apericena Raccolta Fondi Babacar

Un'apericena di raccolta fondi per garantire un futuro al piccolo Babacar - L'evento per dare un futuro al bambino senegalese di due anni venuto in Italia per curare una malattia agli occhi che nel suo Paese non è trattabile ... Da msn.com

Raccolta fondi, il nuovo strumento per le organizzazioni non-profit italiane più semplice e veloce - Insomma, la raccolta fondi è sempre più diffusa e utilizzata per raggiungere obiettivi sociali e promuovere attività per il bene comune, generando cambiamenti: dall’aiuto alle persone colpite ... Riporta repubblica.it

Fondi: dicembre cambia rotta, raccolta positiva per 1,79 mld ma -47,7 mld in 2023 - I fondi di diritto italiano hanno raccolto 863 milioni da 1,58 miliardi a novembre, mentre la raccolta dei fondi di diritto estero e' negativa per 2 miliardi (-3,8 mld a novembre). Da ilsole24ore.com