Un' altra discarica a cielo aperto nel bosco | scoperti cumuli di rifiuti organici e materiale edile

Una crescente emergenza ambientale minaccia i nostri boschi: scoperti nuovi cumuli di rifiuti organici e materiali edili abbandonati a cielo aperto in provincia di Latina. La lotta all’abbandono illecito di rifiuti non si ferma, e le Guardie eco ambientali odv ets continuano con impegno incessante il loro monitoraggio. È ora di agire con decisione per proteggere il nostro patrimonio naturale e preservarne la bellezza.

Non si ferma, in provincia di Latina, la lotta all'abbandono illecito di rifiuti in strada e nelle aree verdi. Una nuova discarica a cielo aperto è stata scoperta dalle Guardie eco ambientali odv ets, che nei giorni scorsi sono state impegnate in un servizio di monitoraggio ambientale nel.

