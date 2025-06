una terapia promette di salvare le funzioni cognitive dei malati di alzheimer

La malattia di Alzheimer, che colpisce milioni di persone nel mondo, rappresenta una sfida enorme per la medicina e le famiglie coinvolte. Tuttavia, una nuova terapia promette di fare la differenza, preservando le funzioni cognitive e riducendo gli effetti più invalidanti. Questa innovazione, frutto di un lavoro pionieristico internazionale, apre scenari speranzosi e potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo questa terribile malattia. La ricerca continua, ma le prospettive sono più luminose che mai.

Preservare le funzioni cognitive anche nei malati di Alzheimer annullando gli effetti più invalidanti di questa terribile malattia. È la speranza collegata a una rivoluzionaria terapia, sviluppata da un team di ricercatori guidati dalla School of Medicine dell'Università della California San Diego, che ha pubblicato i risultati del proprio lavoro su Signal Transduction and Targeted Therapy. La malattia di Alzheimer, che colpisce milioni di persone nel mondo, è caratterizzata dall'accumulo di proteine anomale che causano la morte neuronale e il declino cognitivo. Attualmente, la demenza di Alzheimer interessa circa il 5% degli individui oltre i 60 anni e, in Italia, si stima che ne siano affette circa 500.