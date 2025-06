Una pizzata tra ex studenti a 30 anni di distanza assenti solo tre ' ragazzi'

Una pizzata tra ex studenti a 30 anni di distanza: un’occasione speciale per rivivere i momenti più belli della scuola. Alla Favola dell'Orto a Bertinoro, gli alunni della 5ªA della scuola elementare Angioletto Focaccia di San Martino in Strada si sono ritrovati per condividere risate, ricordi e emozioni. Solo tre ragazzi assenti, ma il cuore pulsava di nostalgia e allegria. Marco segnala che, nonostante il tempo, il legame è rimasto intatto, dimostrando che alcune amicizie resistono alla prova del tempo.

Segnala Marco: Si sono ritrovati per una pizzata alla Favola dell'Orto a Bertinoro gli alunni della 5°A della scuola elementare Angioletto Focaccia di San Martino in Strada (anno scolastico 1995-1996). Sono passati 30 anni ma ieri sembravano fossero passati solo pochi giorni, tanti ricordi e.

