Una petizione per la pedonalizzazione di Corso Sicilia

Corso Sicilia, cuore pulsante di Catania, merita di essere riconquistato dai cittadini e trasformato in un’oasi di convivialità e sicurezza. Una petizione indirizzata al Sindaco Enrico Trantino chiede con forza la pedonalizzazione di questa zona strategica, coinvolgendo anche gli assessori all’Urbanistica, al Turismo e alla Mobilità. È un passo deciso verso una città più vivibile, sostenibile e accogliente: l’obiettivo è rendere Corso Sicilia il simbolo di una Catania più moderna e inclusiva.

Una petizione è stata presentata al Sindaco di Catania Enrico Trantino per chiedere la pedonalizzazione di Corso Sicilia. Il documento, indirizzato anche agli assessori all'Urbanistica, al Turismo e alla Mobilità, propone un intervento strutturale per valorizzare una delle aree centrali della.

