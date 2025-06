Una nuova regina sul trono del Roland Garros Gauff rimonta e beffa Sabalenka

Coco Gauff ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis, conquistando il suo primo titolo a Roland Garros e superando una dura avversaria come Sabalenka. In una finale emozionante, la giovane statunitense ha dimostrato determinazione e talento, rimontando da una situazione complicata per trionfare sul rosso parigino. Questa vittoria segna un importante traguardo nella sua carriera e accende nuove speranze nel panorama tennistico internazionale.

Per la prima volta in carriera, Coco Gauff conquista il titolo del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista statunitense, numero 2 della classifica Wta e del seeding, si è imposta in finale in rimonta sul rosso del Philippe-Chatrier sulla bielorussa Aryna Sabalenka, leader del ranking mondiale e del tabellone, in tre set con il punteggio.

