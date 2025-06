Una nuova definizione del maschile | avete mai pensato a Giuseppe di Nazareth?

Avete mai pensato a Giuseppe di Nazareth come simbolo di una nuova definizione di maschile? Uomo, marito e padre, senza legami di sangue né di seme, sa incarnare una virilità autentica e affascinante. Una figura che sfida gli stereotipi, dimostrando che la forza vera risiede anche nella sensibilità e nel rispetto. E così, il suo esempio ci invita a riscoprire cosa significa essere uomini oggi.

Un uomo, marito e padre, che non ha legami di sangue e di seme con sua moglie né con il figlio di lei. E che proprio per questo sviluppa una virilità affascinante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Una nuova definizione del maschile: avete mai pensato a Giuseppe di Nazareth?

