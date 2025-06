una notte in biblioteca protagonista il circo

Preparati a vivere un’avventura indimenticabile: la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino si trasforma in un palcoscenico magico durante la "Notte Bianca della Biblioteca". Con oltre 30 eventi tra spettacoli, giochi di ruolo, cinema e musica, questa notte sarà un’esplosione di divertimento e cultura, perfetta per chi ama fare le ore piccole. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire e sognare, perché l’avventura inizia adesso!

Venti ore filate di spettacoli, tornei di giochi di ruolo, iniziative per bambini, silent disco, cinema, musica, escape room. Una sfida per chi ama fare le ore piccole la ’Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri’ di Sesto Fiorentino in programma, dalle 16 di oggi alle 12 di domani, a ingresso libero. Oltre 30 gli appuntamenti in calendario per la kermesse, organizzata dalla Biblioteca comunale Ernesto Ragionieri con il contributo di Unicoop Firenze, in collaborazione con la Società per la Biblioteca Circolante e con la partecipazione di tante realtà culturali e artistiche del territorio, che, quest’anno, sarà dedicata al mondo circense. 🔗 Leggi su Lanazione.it