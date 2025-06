una notte al museo della fauna selvatica della provincia con il cai

Immergiti in un’esperienza unica al Museo della Fauna Selvatica di Arezzo, dove il Cai ti invita a scoprire la ricchezza della biodiversità locale. La serata, parte della serie “I giovedì del Cai”, promette un viaggio affascinante tra oltre seicento esemplari, svelando i segreti del nostro patrimonio faunistico. Preparati a vivere un incontro coinvolgente con la natura, che lascerà un’impronta indelebile nella tua coscienza ambientalista. La notte al museo ti aspetta!

Arezzo, 7 giugno 2025 – di Arezzo alla scoperta della biodiversità e del patrimonio faunistico del nostro territorio. Una serata aperta a tutti nell’ambito della serie di incontri divulgativi e scientifici “I giovedì del Cai” che si terrà giovedì 12 giugno alle 21 al Museo di via dell’Orto 7, nel palazzo della Provincia di Arezzo. A fare da guida tra i seicento esemplari impagliati di uccelli e mammiferi, in gran parte recuperati nelle nostre zone, saranno Enrico Gusmeroli, dottore in scienze naturali, e Caterina Blasi, dottoressa in scienze faunistiche, i quali spiegheranno l’evoluzione e l’adattamento di ogni singola specie, le problematiche ambientali e gestionali della fauna selvatica dall’area umida al bosco. 🔗 Leggi su Lanazione.it