Una morte crudele e consapevole | Sueli Barbosa è stata costretta a lanciarsi per via dell' incendio

Una tragedia straziante avvolge Sueli Leal Barbosa, la donna di 48 anni che, nel disperato tentativo di salvarsi dall’incendio doloso del suo compagno, si è lanciata dal quarto piano. La vittima ha vissuto una morte atroce e consapevole, caratterizzata da sofferenze prolungate e premeditate. Un dramma che solleva pesanti interrogativi sulla crudeltà e la mancanza di umanità di chi ha provocato questa immane tragedia.

Sueli Leal Barbosa, la 48enne precipitata dal quarto piano per sfuggire a un incendio appiccato dal suo compagno, è andata incontro a «una morte atroce, consapevole » e «con sofferenze prolungate, non solo prevedibili ma ricercate» da chi ha provocato il rogo. È quanto osserva la pm di Milano Maura Ripamonti nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Michael. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Una morte crudele e consapevole”: Sueli Barbosa è stata costretta a lanciarsi per via dell'incendio

