Una morte atroce con sofferenze prolungate | pm chiede carcere per l' omicida di Sueli Leal Barbosa

Un orrore che sconvolge la coscienza collettiva: la pm di Milano, Maura Ripamonti, chiede il carcere per l’omicida di Sueli Leal Barbosa, descrivendo un piano criminoso studiato nei minimi dettagli. Un atto di crudeltà estrema, con sofferenze prolungate e senza scampo per la vittima. La procura mette in luce come si tratti di un delitto ben pianificato, lontano da una semplice esplosione di ira. La vicenda solleva interrogativi sulla brutalità umana e sulla giustizia.

"Un piano criminoso ragionato e preparato" con "caratteristiche poco compatibili con il delitto d'impeto" e "la predisposizione di condizioni dirette ad uccidere lentamente, crudelmente, cagionando gravi sofferenze" alla vittima, lasciata "senza vie di fuga". La pm di Milano Maura Ripamonti ha.

