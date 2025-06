Una giornata dedicata all’arte del tombolo in programma oggi al Casale di Colli del Tronto

Si terrà oggi, a partire dalle 10, al Casale, a Colli del Tronto, una giornata interamente dedicata all' arte del tombolo. Saranno le donne che hanno aderito dal corso promosso dell'associazione ' Il merletto di Offida ' a svelare i segreti di questa antica e affascinante arte. "Apriremo lo scrigno delle nostre tradizioni – racconta Rita Antonacci dell'associazione Il Mereletto di Offida – offriremo ai visitatori la possibilità di ammirare lavori realizzati che sono di incredibile bellezza. Sarà una giornata dedicata al tombolo e le mani d'oro delle donne, perché si tratta di un'arte prettamente femminile.

