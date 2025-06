Una follia Rafa Marin è sicuro | le sue parole non lasciano dubbi

Le parole di Rafa Marin sono chiare e senza mezzi termini, riflettendo tutta la determinazione e l’orgoglio del Napoli campione d’Italia. In un contesto di grande successo, il suo contributo si fa ancora più significativo, sottolineando come ogni singolo elemento abbia giocato un ruolo fondamentale nel trionfo. La coesione del gruppo e l’impegno di tutti hanno portato i partenopei a conquistare lo scudetto, dimostrando che la forza di una squadra risiede nella solidarietà e nella passione condivisa.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare dell dichiarazioni di Rafa Marin. Il Napoli di Antonio Conte, dopo una lunghissima lotta punto a punto con l’Inter, si è laureato campione d’Italia già due settimane fa. La forza del team partenopeo, che partica sicuramente sfavorito rispetto alla ‘Beneamata’, è stata sicuramente la coesione del gurpo. Anche chi ha giocato meno, di fatto, ha cercato di dare una mano alla squdra per centrare un obiettivo storico. Tra quelli che sono scesi meno iun campo bisongna sicuramente inserire Rafa Marin, Proprio il centrale spagnolo, tra l’altro, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto subito il giro sia dei media che dei social. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Una follia”, Rafa Marin è sicuro: le sue parole non lasciano dubbi

