Una casa per il tartufo Nero di Pecorara | apre il primo centro comunale di raccolta

Ad annunciare il progetto, il sindaco di Pecorara ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un passo importante per valorizzare e tutelare il tartufo nero dell’Alta Val Tidone. La creazione del primo centro comunale di raccolta garantirà qualità e tracciabilità, promuovendo il turismo e l’economia locale. Un risultato che rafforza il legame tra territorio, tradizione e innovazione, rendendo Nibbiano un punto di riferimento per gli appassionati e i produttori del pregiato tuber.

«Il Nero di Pecorara ha una sua casa, che non sono più solo i boschi dell’Alta Val Tidone, ma un centro di raccolta, il primo a livello comunale, che sarà aperto da venerdì prossimo, 13 giugno, a Nibbiano di Alta Val Tidone, nella struttura polivalente di piazza Combattenti». Ad annunciare il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Una casa per il tartufo Nero di Pecorara: apre il primo centro comunale di raccolta

