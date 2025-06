Una bandiera israeliana alla manifestazione per Gaza | Me l' hanno rubata

Una manifestazione per Gaza e Palestina si trasforma in un episodio di tensione: mentre Klaus Davi portava con orgoglio la bandiera israeliana a San Giovanni, questa è stata rubata da due manifestanti. Con la Digos che ha identificato uno dei colpevoli, l'episodio solleva ancora una volta il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti della protesta. Ma cosa ci insegna questa vicenda sul rispetto reciproco e il confronto civile?

" Due manifestanti mi hanno rubato la bandiera israeliana mentre stavo a San Giovanni: la Digos era lì e ne ha identificato uno ". Sono le parole di Klaus Davi, giornalista italo-svizzero che oggi 7 giugno ha deciso di portare una bandiera di Israele alla manifestazione per Gaza e la Palestina convocata da Partito Democratico, Alleanza Verdi e sinistra e Movimento 5 stelle. Il giornalista ha denunciato il furto nella piazza dove è terminato il corteo. "Sono sionista, è una bellissima parola e non è antidemocratica", dice Davi. "Sono qui a dimostrare che lo stato di Israele è una grande democrazia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una bandiera israeliana alla manifestazione per Gaza: "Me l'hanno rubata"

