Una bandiera israeliana alla manifestazione per Gaza | Me l' hanno rubata

Un gesto che ha scosso la manifestazione di oggi a San Giovanni, dove Klaus Davi ha portato una bandiera israeliana per esprimere solidarietà. Purtroppo, due manifestanti hanno tentato di portargli via l’oggetto simbolico, ma la Digos è intervenuta identificando uno dei responsabili. Un episodio che sottolinea quanto possa essere complesso il contesto di una piazza così carica di emozioni e tensioni. La vicenda evidenzia ancora di più l’importanza di rispettare le libertà di espressione e di protesta.

" Due manifestanti mi hanno rubato la bandiera israeliana mentre stavo a San Giovanni: la Digos era lì e ne ha identificato uno ". Sono le parole di Klaus Davi, giornalista italo-svizzero che oggi 7 giugno ha deciso di portare una bandiera di Israele alla manifestazione per Gaza e la Palestina convocata da Partito Democratico, Alleanza Verdi e sinistra e Movimento 5 stelle. Il giornalista ha denunciato il furto nella piazza dove è terminato il corteo. "Sono sionista, è una bellissima parola e non è antidemocratica", dice Davi. "Sono qui a dimostrare che lo stato di Israele è una grande democrazia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una bandiera israeliana alla manifestazione per Gaza: "Me l'hanno rubata"

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel: sventola bandiera palestinese - All'Eurovision Song Contest, la cantante israeliana Yuval Raphael ha affrontato una reazione mista dal pubblico, con fischi e bandiere palestinesi sventolate in segno di protesta.

Barletta in piazza per la Palestina: ieri in centinaia al corteo cittadino per denunciare il massacro a Gaza e chiedere giustizia e pace. Al termine della manifestazione una bandiera della Palestina lunga 50 metri è stata posizionata sul bastione del Castello Vai su Facebook

Il 7 giugno sarò al corteo PD con la bandiera di Israele, simbolo del pride di Tel Aviv che riunisce persone da paesi arabi che mandano i gay a patibolo. Una manifestazione non deve tramutarsi in condanna. Vicinanza alle vittime innocenti a Gaza. Ricordiamo Vai su X

