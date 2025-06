Un vulcano sottomarino è pronto a esplodere in arrivo tonnellate di lava | ecco dove

Un vulcano sottomarino pronto a esplodere, con tonnellate di lava in arrivo e lo spettacolo che si prospetta unico nel suo genere. A oltre 1.500 metri di profondità, il monte Axial si appresta a un’eruzione imminente, e questa volta, grazie a tecnologie all’avanguardia, il mondo potrà assistervi in diretta. Un evento geologico senza precedenti che ci ricorda quanto la natura sia ancora capace di sorprenderci.

Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli eventi geologici più spettacolari mai osservati in tempo reale. A oltre 1.500 metri di profondità, a circa 300 miglia dalla costa dell'Oregon, il monte Axial – il vulcano sottomarino più attivo del Pacifico nord-occidentale – si prepara a un'eruzione imminente. Ma questa volta, il mondo potrà assistervi in diretta. Un evento unico nel suo genere, reso possibile da una sofisticata rete di osservazione subacquea, pronta a immortalare ogni istante dell'esplosione. Una telecamera accesa nel cuore del vulcano.