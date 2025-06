Un uomo ha gettato un cane in una cisterna e lo ha rinchiuso dentro | corsa contro il tempo dei Vigili del Fuoco

Una scena agghiacciante ha sconvolto il Salento: un uomo ha gettato un cane in una cisterna di sei metri, lasciandolo intrappolato e rischiando la sua vita. La corsa contro il tempo dei vigili del fuoco ha coinvolto tutta la comunità, determinata a salvare il povero animale. Un atto di crudeltà che potrebbe costare caro all'autore, ora sotto indagine per maltrattamenti agli animali. Continua a leggere per scoprire come si è risolta questa drammatica vicenda.

In Salento un uomo ha lanciato un cane in una cisterna profonda 6 metri e si √® allontanato. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi. Ora l'uomo rischia una denuncia per maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

