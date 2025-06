Un uomo è rimasto schiacciato da un trattore ed è morto

Una tragica fatalità scuote le periferie romane: un uomo di 77 anni, intento a riparare il trattore nel suo rimessaggio, ha perso la vita quando il mezzo gli è caduto addosso. Un incidente che ricorda quanto sia importante la sicurezza in ambito agricolo e domestico. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, lasciando un vuoto in famiglia e nella comunità.

Tragedia alle porte di Roma dove un uomo, 77 anni, è morto schiacciato da un trattore. La vittima stava lavorando sul mezzo nella sua rimessa privata, facendo qualche riparazione meccanica, quando il sostegno non avrebbe retto e il mezzo agricolo lo ha travolto. Per l'uomo non c'è stato nulla da.

