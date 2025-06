Un tris di ordinanze nel segno della sicurezza: nuove regole per tutelare i cittadini e garantire un ambiente più sicuro. Divieti di vendita di bevande alcoliche in vetro, restrizioni sull’asporto di alcol senza acquisti aggiuntivi e divieto di stazionamento inoperoso per evitare bivaccamenti sono le misure adottate dall’Amministrazione comunale. Queste decisioni mirano a contrastare comportamenti rischiosi e a rafforzare la qualità della vita urbana, puntando decisamente sulla prevenzione e sulla sicurezza collettiva.

Divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro per le attività di somministrazione, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche se non accompagnate da altra merce di valore almeno equivalente per le attività di commercio e divieto di stazionamento inoperoso finalizzato al mero bivaccamento. Sono questi i divieti contenuti nell’ ordinanza con cui l’Amministrazione comunale ha deciso di cambiare registro per provare a gestire le condotte che hanno trasformato la zona della stazione e di via Venegoni in una polveriera pronta a esplodere. "Questa ordinanza è un tassello del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la vivibilità, la fruibilità e la sicurezza nella zona della stazione ferroviaria – spiega il sindaco Lorenzo Radice – In particolare con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini per alcune presenze che possono incutere timore e causare situazioni di degrado sociale e urbano, rispondiamo con un tris di misure nel solco della nostra concezione di sicurezza urbana integrata, fatta di azioni repressive, di iniziative finalizzate alla prevenzione e di animazione per vivere in modo corretto gli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it