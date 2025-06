Un suono per ogni pianta | torna l’Orto Sonoro tra natura e musica sinfonica

Preparati a vivere un’esperienza unica tra natura e musica: l’Orto Botanico di Napoli si trasforma in un’eterna sinfonia di suoni e colori grazie all’Orto Sonoro, il progetto che dà voce ad ogni pianta. Domenica 8 giugno 2025, dalle 17.30 alle 19.30, lasciati catturare dalla magia dell’Orchestra Scarlatti Junior sotto la bacchetta del M° Gaetano Russo, per un evento che unisce armonie botaniche e melodie coinvolgenti. Un appuntamento da non perdere per riscoprire la bellezza della natura attraverso il linguaggio universale della musica

Domenica 8 giugno 2025, dalle ore 17.30 alle 19.30, con ingresso libero nella cornice unica del Real Orto Botanico di Napoli, Via Foria 223, si svolgerà Orto Sonoro: l’Orto Botanico di Napoli trasformato in una foresta di colori musicali dall’Orchestra Scarlatti Junior, diretta dal M.° Gaetano Russo. Si rinnova dunque la suggestione di Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta (VII Edizione), ultimo appuntamento di Scarlatti 300, edizione 2025 dei Concerti per Federico, rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

