Un sogno tech e green | dopo duecento anni al Sud ritorna il riso

creatività e sostenibilità si incontrano, dando vita a un nuovo sogno tech e green. Dopo duecento anni di attese, al sud torna il riso, simbolo di rinascita e speranza. Nel mondo della grafica e della stampa, dove l’effimero regna sovrano, emergono spazi dedicati a innovazione responsabile, capaci di trasformare ogni progetto in un’ode alla natura e alla tecnologia. È qui che nasce un nuovo modo di comunicare, duraturo e consapevole.

Nel mondo della grafica e della stampa, dove ogni giorno si producono milioni di oggetti destinati a essere guardati in fretta e dimenticati altrettanto in fretta, esistono ancora spazi in cui la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Un sogno tech e green: dopo duecento anni al Sud ritorna il riso

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sogno Tech Green Duecento

Un sogno tech e green: dopo duecento anni al Sud ritorna il riso - Nel mondo della grafica e della stampa, dove ogni giorno si producono milioni di oggetti destinati a essere guardati in fretta e dimenticati altrettanto in fretta, esistono ancora spazi in cui ... Da ilmattino.it

Green Day: “Teniamoci stretti, perché il sogno americano è diventato un incubo” - "Il sogno americano è diventato un incubo”. Nel nuovo album Saviors, in uscita il 19 gennaio, i Green Day approfondiscono il tema della crisi del modello economico a stelle e strisce già ... repubblica.it scrive

The House of a Thousand Candles ? | Meredith Nicholson