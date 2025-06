Un sistema di videosorveglianza molto avanzato quello che abbiamo a Pescara | chiarisce l' assessore Sulpizio

Un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, quello di Pescara, che mette la città tra le più sicure d’Italia. L’assessore Sulpizio sottolinea come le 610 telecamere e la moderna control room di via del Circuito garantiscano una sorveglianza efficace e tempestiva. Questo investimento tecnologico rappresenta un passo importante verso una città più sicura, intelligente e vivibile per tutti i cittadini.

"Il sistema di videosorveglianza di cui è dotata la città Pescara è uno dei più avanzati a livello tecnologico, in tutta Italia. Le istituzioni possono andarne fiere perché, grazie a questo sistema, composto da 610 telecamere, e grazie alla control room di via del Circuito che controlla gli occhi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Un sistema di videosorveglianza molto avanzato quello che abbiamo a Pescara": chiarisce l'assessore Sulpizio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sistema Videosorveglianza Pescara Molto

Bayesian, sub della marina all’interno del relitto, ispezionata zona di poppa, recuperati hard disk sistema videosorveglianza, “porta di sfuggita” aperta - VIDEO - I sub della Marina Militare hanno condotto un'ispezione all'interno del relitto del Bayesian, focalizzandosi sulla zona di poppa.

L’amministrazione comunale di Pescara rassicura sull’efficienza del sistema di videosorveglianza - Pescara. "Il sistema di videosorveglianza di cui è dotata la città Pescara è uno dei più avanzati a livello tecnologico, ... Si legge su abruzzolive.it

Pescara migliora la videosorveglianza con 610 telecamere e sistema di riconoscimento targhe avanzato - a pescara il sistema di videosorveglianza con oltre 610 telecamere e intelligenza artificiale si integra con snctt per migliorare il controllo veicolare e la sicurezza urbana in tempo reale ... Lo riporta gaeta.it

Pescara: potenziato il sistema di videosorveglianza dello stadio - Nuova vita per il sistema di videosorveglianza dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara: 21 le nuove telecamere installate. L’impianto è stato totalmente rinnovato e adeguato ai nuovi profili ... Scrive rete8.it

Paloscia: il sistema di videosorveglianza monitora i pazienti letto per letto ed è molto innovativo