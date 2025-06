un secolo di scenic route tra varenna e cortenova la statale si rifà il make up

Un secolo di scenic route tra Varenna e Cortenova: la Statale 753 si rifà il trucco per festeggiare i suoi 100 anni. Nuovi parapetti, cigli e un tocco di verde lungo la strada più suggestiva della Val d’Esino saranno i protagonisti di una grande festa il 2 agosto. Un omaggio a Pietro Pensa, visionario sindaco e anima di questa meravigliosa arteria, che continua a incantare viaggiatori e locali.

La Scenic Route della Val d’Esino compie cent’anni. Come regalo per il secolo di realizzazione verrà allestita con nuovi parapetti, cigli e l’erba a bordo strada. È la Statale 753, ex Sp 65, che collega Varenna, Perledo, Esino Lario e Cortenova. La grande festa si terrà il 2 agosto. L’importante infrastruttura è dedicata a Pietro Pensa, storico e lungimirante sindaco di Esino Lario e presidente della Comunità Montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, scomparso nel 1996 a 60 anni, padre dell’attuale primo cittadino, che è stato anche dirigente d’azienda, scrittore di romanzi e saggi, alpinista e artista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it