Un prete e una serie di adulteri L' Università di Cambridge risolve un ' cold case' medievale

In un affascinante mix di storia, mistero e giustizia, l'Università di Cambridge ha risolto un antico cold case medievale. La vicenda coinvolge una nobildonna, Ela Fitzpayne, vittima di pubblica umiliazione da parte della Chiesa, e la sua tragica vendetta contro un prete che le aveva inflitto punizioni ingiuste. Un episodio intricato che, grazie alla ricerca degli esperti britannici, torna a raccontarci un pezzo di passato mai dimenticato.

AGI - Dopo una serie di adulteri, la nobildonna Ela Fitzpayne venne sottoposta dalla Chiesa a una pubblica umiliazione, ma si vendicò commissionando l'uccisione del prete che le aveva inflitto la punizione, nonché suo ex amante. A raccontare questo curioso e intricato episodio è uno studio, pubblicato sulla rivista Criminal Law Forum, condotto dagli scienziati dell' Università di Cambridge. Il team, guidato da Manuel Eisner, ha esaminato centinaia di documenti catalogati nell'ambito del progetto Medieval Murder Maps, che indaga sui decessi non naturali avvenuti durante il XIV secolo. Il caso in questione, riportano gli autori, riguarda la morte di John Forde, un prete che fu sgozzato a Londra nel 1337.