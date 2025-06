Un pianoforte per la Chirurgia Pediatrica della Federico II di Napoli

Un armonioso dono arriva all’Ospedale Federico II di Napoli: un pianoforte per la chirurgia pediatrica, donato dall’UNICEF e dal centro di ricerca Kiranet. Un gesto che porta speranza e allegria ai piccoli pazienti, accompagnato dalla musica coinvolgente di Roberto Colella de “La Maschera”. Un’ iniziativa che dimostra come il potere del suono possa trasformare il percorso di cura, rendendo ogni momento speciale e più umano.

