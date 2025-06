Un ombrellone d’autore Artisti all’opera a Punta Marina

Se ti appassiona l’arte e desideri vivere un weekend all’insegna della creatività, Punta Marina Terme si trasforma nel palcoscenico perfetto. L’ottava edizione di ’Punta all’arte’ promette colori, emozioni e ispirazioni lungo il viale dei Navigatori, con artisti che esporranno le loro opere all’aperto. Non perdere l’occasione di partecipare al concorso ‘Ombrelloni d’autore’, un vero e proprio tributo alla fantasia e all’ingegno di artisti provenienti da tutta Italia.

Si preannuncia un weekend colorato a Punta Marina Terme, pronta ad ospitare l’ottava edizione della manifestazione artistica ’ Punta all’arte ’. L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà sabato 14 dalle 9 alle 24 e domenica 15 dalle 9 alle 21 e si svolgerà lungo il viale dei Navigatori. In questi due giorni gli artisti esporranno le loro opere all’aria aperta e potranno partecipare al concorso ‘ Ombrelloni d’autore ’, dove i concorrenti avranno a disposizione un ombrellone bianco sul quale dipingere liberamente. Ogni ombrellone dipinto e autografato dall’autore verrà giudicato da una giuria specializzata e dal pubblico, che avrà a disposizione un tablet predisposto dall’organizzazione per apporre la propria preferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ombrellone d’autore. Artisti all’opera a Punta Marina

In questa notizia si parla di: Ombrellone Punta Autore Artisti

Torna Punta all’Arte: ombrelloni d’autore all’asta per sostenere progetti educativi nelle scuole di Ravenna video - È stata presentata questa mattina l'edizione 2025 di Punta all'Arte, la manifestazione artistica organizzata dalla Pro Loco del lido, che si terrà i ... Come scrive ravennanotizie.it

Punta all’Arte: concorso per realizzare ombrelloni artistici - Ottava edizione per “Punta all’Arte”, il concorso promosso dalla Pro Loco di Punta Marina per la creazione di ombrelloni artistici. 120 gli iscritti quest’anno, record di partecipazione. Due giorni, 1 ... Scrive ravennawebtv.it

A Punta Marina ombrelloni personalizzati da artisti con la settima edizione del concorso “Punta all’arte e arrivi su Marte” - La Pro Loco di Punta ... artisti esporranno le loro opere da studio “en plein air” assecondando le proprie inclinazioni e stili e parteciperanno al concorso dal titolo “Ombrellone d’autore ... Secondo ravennanotizie.it

Punta all'Arte: concorso per realizzare ombrelloni artistici