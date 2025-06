Un nuovo metodo per identificare i cadaveri | lo studio dall’Ucraina

In un contesto di mass disaster come la guerra, l’identificazione delle vittime rappresenta una sfida cruciale, spesso complicata dalla condizione dei corpi. Ora, uno studio innovativo dall’Ucraina, promosso dalla R.T. Weatherman Foundation, propone un metodo rivoluzionario capace di identificare anche cadaveri mummificati. Questa scoperta apre nuove prospettive per il riscontro delle vittime in situazioni di emergenza, offrendo speranza e strumenti più efficaci per le funzioni di soccorso e giustizia.

Modena, 7 giugno 2025 – In uno scenario di 'mass disaster' come può essere una guerra, uno dei tanti risvolti drammatici è rappresentato dall' identificazione delle vittime. Su questo tema arriva proprio dall'Ucraina un nuovo approccio in grado di produrre risultati anche su corpi mummificati. Lo studio promosso dalla R.T. Weatherman Foundation – Iryna Khoroshayeva, Dmytro Holovin MD, Roman Tsyba MD e Nataliya Todorovska – è stato presentato al IV Congresso Internazionale Gruppi Simla (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche) in corso a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo metodo per identificare i cadaveri: lo studio dall’Ucraina

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Studio Ucraina Metodo Identificare

L’Ucraina non esiste e la Crimea è russa: le narrazioni filo-russe dei libri di storia italiani. Lo studio - Un'analisi critica dei libri di storia e geografia italiani rivela narrazioni filorusse, in particolare sulla rappresentazione dell'Ucraina e della Crimea.

Il metodo di Rogante ora sbarca in Ucraina - Anche in Ucraina è stato pubblicato l’innovativo metodo di studio dell’ingegner Massimo Rogante, già tradotto nella prima versione in lingua inglese, e poi in greco per iniziativa dell ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

L’Ucraina sta utilizzando il riconoscimento facciale per identificare i soldati russi morti e informare le loro famiglie - Ucraina usa il riconoscimento facciale. Questa volta, però, l’identificazione servirebbe per raccogliere informazioni e contattare i parenti dei soldati russi deceduti nei conflitti. La tecnologia ... Come scrive giornalettismo.com

Ucraina: ateneo Cagliari, borse studio e mobilità a profughi - Prosegue l'impegno dell'Università degli Studi di Cagliari a sostegno di studentesse, studenti, docenti e staff universitario ucraini ... di 10 borse di studio biennali destinate a studentesse ... Secondo ansa.it

Guerra in Ucraina: il giro d’affari di chi ci guadagna