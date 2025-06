Un nuovo futuro per il Bosco dei Ronchi il progetto prende vita

Il Bosco dei Ronchi si prepara a rinascere grazie a un ambizioso progetto di recupero, annunciato dal Comune pochi giorni fa. Una prima occasione per scoprire i dettagli e condividere l’entusiasmo sarà l’incontro del 18 giugno alle 16 nello Spazio Incontro Canazza, all’interno di Spazio 27b di via Girardi. Un momento importante per immaginare insieme un futuro sostenibile e vivo per questa preziosa area verde, e voi non potete mancare!

Il Comune lo ha annunciato qualche giorno fa, adesso c’è anche una data per una prima presentazione pubblica del progetto: si terrĂ il 18 giugno alle 16 nello Spazio Incontro Canazza (all’interno dello Spazio 27b di via Girardi) l’incontro “ Un nuovo futuro per il Bosco dei Ronchi ”, che ha come oggetto il programma di recupero dell’ area verde. Interverranno alla serata Lorena Fedeli, assessore delegato alla CittĂ Futura, e Paolo Alleva, progettista e direttore dei lavori. L’evento sarĂ moderato da Claudio Pio Clemente, Presidente Consulta Oltresempione. Il progetto interessa 7mila 600 metri quadrati dell’area boschiva nella zona alta dei Ronchi (circa 17mila metri quadrati) che l’amministrazione comunale ha acquisito da privati nel luglio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

