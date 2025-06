Un lavoro che dia dignità stabilità ed autonomia

Un lavoro che offra dignità, stabilità e autonomia rappresenta il pilastro di una società giusta ed equa. Per noi giovani, donne e madri, diventano l’obiettivo da conquistare con determinazione. I referendum sono un’occasione fondamentale per cambiare rotta e costruire un futuro in cui il lavoro non sia più sinonimo di precarietà, ma di rispetto e possibilità di crescita. È il momento di agire, perché il cambiamento parte da qui.

"Vivo l’appuntamento con i referendum come una responsabilità, ma anche come una battaglia personale, perché sono un’occasione unica per dire basta alla precarietà strutturale che da decenni condiziona la vita dei giovani. Riguardano tutti, ma parlano soprattutto a noi, alle donne, alle madri. È il momento di rivendicare un futuro dove il lavoro non sia sinonimo di sacrificio, ma di dignità, stabilità, autonomia". Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra italiana, lo dice anche perché lei è una futura madre e giovane donna? "In Italia la precarietà ha un volto preciso ed è spesso femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: Lavoro Dignità Stabilità Autonomia

Lavoro, il monito del cardinale Reina: "Quando è povero rende schiavi e non dà dignità" - Il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma, lancia un forte monito sulla precarietà del lavoro nella capitale.

Siamo Noi - Lavoro e dignità: le esperienze del mondo cattolico