Un grande giorno per Federica Calemme e Gianmaria | si sono sposati

appassionati di tutto il paese. Un evento che segna l’inizio di una nuova avventura per questa coppia affascinante, pronta a scrivere insieme un capitolo indimenticabile della loro vita.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: oggi è il grande giorno. Un matrimonio da sogno che incanta tutti. Il mondo dello spettacolo sta per celebrare con gioia e ammirazione le nozze tra Federica Calemme, nota modella e influencer, e Gianmaria Antinolfi, imprenditore e volto noto dei reality italiani. La cerimonia, attesa da tempo dai fan di entrambi, si svolgerà in un'atmosfera magica e romantica, capace di catturare l'attenzione di media e appassionati di gossip. Un amore nato sotto i riflettori. La storia d'amore tra Federica e Gianmaria è stata seguita con interesse sin dai primi momenti, quando i due si sono incontrati e hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social.

3 anni di un Amore grande , custodito e protetto con saggezza , rispettato , alimentato ogni giorno , e siamo arrivati al coronamento di un sogno I nostri ragazzi Sabato si sposano #gianfede Partecipa alla discussione

Sabato 7 Giugno il Grande Giorno -2 #gianfede Partecipa alla discussione

