Un giardino comunale sarà intitolato a Giuseppe Saragat quinto presidente della Repubblica e padre costituente

Un gesto che celebra la storia e i valori democratici dell’Italia, riconoscendo l'importanza di un protagonista chiave della nostra Costituzione. La commissione Toponomastica di Palermo ha deciso di dedicare un giardino comunale a Giuseppe Saragat, figura di spicco come quinto presidente della Repubblica e padre costituente, nel cuore dell’ottava circoscrizione. La deliberazione dell’organo rappresenta un omaggio duraturo alla memoria e all’eredità di un uomo che ha plasmato il nostro Paese.

