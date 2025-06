un futuro pieno di referendum

Il panorama politico italiano si anima di consultazioni popolari che promettono di ridefinire il nostro sistema. Dalla richiesta di abolire la Polizia locale alle proposte più audaci come l’istituzione di un’Alta corte superiore al Csm, il 2024 si preannuncia un anno di decisioni decisive. Ma quale sarà il vero impatto di questi referendum sull’Italia di domani? Solo il tempo ci darà la risposta.

C’è chi chiede di abolire la Polizia locale, chi gli obblighi vaccinali, chi vorrebbe istituire un’Alta corte superiore persino al Csm. E, ancora, chi vorrebbe rinominare la Camera dei deputati in «Camera delle deputate e dei deputati». In attesa di scoprire se i referendum dell’8 e del 9 giugno riserveranno sorprese – semmai si dovesse raggiungere il fatidico quorum del 50 per cento degli elettori – con l’abrogazione delle l lavoro (quattro quesiti) e sulla cittadinanza (un quesito), è piuttosto curioso immergersi nel mondo di tutti coloro che stanno raccogliendo firme per arrivare un giorno, magari non lontano, all’ennesima consultazione popolare. 🔗 Leggi su Panorama.it