Un errore partecipare a Ballando con le stelle Squalificato perché indossavo la maglietta della X MAS? Ne ho pure una di Che Guevara | così Enrico Montesano

Enrico Montesano, icona del teatro e della comicità italiana, celebra oggi il suo ottantesimo compleanno, un traguardo di vita ricco di storie e aneddoti che lo rendono ancora più amato dal pubblico. In un’intervista esclusiva a Il Corriere della Sera, l’attore romano rivela dettagli della sua carriera e delle sue passioni, tra cui uno scherzoso episodio legato a “Ballando con le Stelle”. La sua vitalità e il suo entusiasmo ci ricordano che la vera stella è sempre lui.

Enrico Montesano compie oggi sabato 7 giugno 80 anni. L’attore romano, nato il 7 giugno del 1945, si racconta in un’intervista a Il Corriere della Sera. A gennaio sarà in tournée con “ Ottanta tanta voglia di stare con voi ”, uno spettacolo di canzoni, monologhi, imitazioni. Nello spettacolo, dice, “ ci sono tanti racconti. Per dire, io ho rimandato la prima notte di nozze perché c’era lo sbarco sulla Luna da vedere in tv. La prima notte di nozze l’ho consumata alla seconda”. Il più grande insegnamento? “Con l’età ho imparato che è meglio mordersi la lingua”. Le cose che non rifarebbe? “Gli errori della maturità sono stati due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un errore partecipare a Ballando con le stelle. Squalificato perché indossavo la maglietta della X MAS? Ne ho pure una di Che Guevara”: così Enrico Montesano

