Un cocktail esplosivo di ritmo e ironia | Ratatan è la nuova sfida di Patty Pravo

Dopo il successo di "Ho provato tutto", pubblicato lo scorso marzo, Patty Pravo torna con il nuovo singolo "Ratatan", uscito il 6 giugno 2025. Questo brano rappresenta una svolta rispetto alle sue ballad tradizionali, con cui l'artista si rimette in gioco proponendo un divertissement estivo fresco e originale. Patty Pravo "Ratatan" si distingue per un mix sonoro che richiama le atmosfere beat degli anni '60, caratterizzato da una chitarra elettrica nelle strofe e da una melodia classica all'italiana nel ritornello. Il testo è costruito come uno scioglilingua irriverente, basato su giochi di parole che creano un ritmo incalzante e coinvolgente, un vero e proprio cocktail esplosivo pensato per divertire il pubblico.